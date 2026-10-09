Михаил Ткач рассказал о жестоком задержании в Вене

Журналист «Украинской правды» Михаил Ткач заявил, что во время задержания в Вене вооруженные люди в масках разбили окна автомобиля, силой вытащили его и оператора Ярослава Бондаренко и повалили на дорогу.

По словам Ткача, инцидент произошел, когда они ехали между локациями для съемок. У светофора к автомобилю подбежали примерно семеро вооруженных людей, которые направили на журналистов оружие. Ткач утверждает, что сразу сообщил на английском, что он журналист, однако один из силовиков прижал его коленом к шее и приказал молчать.

Журналист рассказал, что задержанным не дали никаких объяснений относительно причин таких действий. Из-за масок на лицах силовиков и отсутствия понятных объяснений он первые 30–40 минут думал, что его похищают.

Впоследствии Ткача доставили в полицейское учреждение, где у него забрали личные вещи и поместили в одиночную камеру. По его словам, около двух часов он ждал без объяснений, после чего его допросили.

Ткач также заявил, что видел, как осколки стекла из разбитого автомобильного окна полетели в лицо оператору Ярославу Бондаренко. После задержания журналист больше его не видел.

Источник: «Украинская правда»

Венская прокуратура не подтвердила подозрение в шпионаже в отношении журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача. Журналиста уже освободили, однако оператора издания Ярослава Бондаренко до сих пор содержат под стражей. Также под стражей остаются еще двое граждан Украины, имена которых не разглашаются.

Украинского журналиста-расследователя Михаила Ткача, задержанного в Австрии 8 октября, отпустили.

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