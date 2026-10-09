Михайло Ткач розповів про жорстке затримання у Відні

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Журналіст «Української правди» Михайло Ткач заявив, що під час затримання у Відні озброєні люди в масках розбили вікна автомобіля, силоміць витягли його та оператора Ярослава Бондаренка й повалили на дорогу.

За словами Ткача, інцидент стався, коли вони їхали між локаціями для зйомок. Біля світлофора до автомобіля підбігли приблизно семеро озброєних людей, які спрямували на журналістів зброю. Ткач стверджує, що одразу повідомив англійською, що він журналіст, однак один із силовиків притиснув його коліном до шиї та наказав мовчати.

Журналіст розповів, що затримані не отримали пояснень щодо причин таких дій. Через маски на обличчях силовиків і відсутність зрозумілих представлень він перші 30–40 хвилин вважав, що їх викрадають.

Згодом Ткача доставили до поліцейської установи, де в нього забрали особисті речі та помістили в одиночну камеру. За його словами, близько двох годин він чекав без пояснень, після чого його допитали.

Ткач також заявив, що бачив, як уламки скла з розбитого автомобільного вікна полетіли в обличчя оператору Ярославу Бондаренку. Після затримання журналіст більше його не бачив.

Джерело: Українська правда

Віденська прокуратура не підтвердила підозру у шпигунстві щодо журналіста «Української правди» Михайла Ткача. Журналіста вже звільнили, однак оператора видання Ярослава Бондаренка досі утримують під вартою. Також затриманими залишаються ще двоє громадян України, імена яких не розголошують.

Українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача, якого затримали в Австрії 8 жовтня, відпустили.

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