В Украине ужесточат графики отключений электроэнергии

В пятницу, 9 октября, в Украине расширили масштаб ограничений электроснабжения. Для части потребителей отключения будут происходить в рамках 2,5 очереди вместо ранее объявленных двух.

Ранее энергетики прогнозировали отключения электроэнергии в объеме от 0,5 до 2 очередей, однако впоследствии были вынуждены усилить ограничения.

Помимо почасовых графиков для населения, в регионах применяются ограничения мощности для промышленных потребителей. Такие меры необходимы, чтобы предотвратить перегрузку оборудования, поврежденного в результате российских обстрелов.

В то же время в некоторых районах Киева и Киевской области продолжают действовать аварийные отключения. Почасовые графики там пока не применяются. К ним вернутся после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В «Укрэнерго» отметили, что утром 9 октября уровень потребления электроэнергии был на 11,4% выше, чем за аналогичный период предыдущего дня.

Рост потребления объясняют двумя основными факторами. Во-первых, в некоторых регионах сократился объем вынужденных отключений электроэнергии. Во-вторых, облачная и дождливая погода на западе Украины снизила выработку электроэнергии бытовыми солнечными электростанциями.

Эти факторы повлияли на баланс в энергосистеме и стали причиной ужесточения ограничений на электроснабжение.

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Утром 9 октября в отдельных регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами. Ранее обнародованные графики отключений в областях, где применяются аварийные отключения, временно не действуют.

В Киеве 9 октября в результате российского обстрела возникли перебои с электроснабжением в ряде районов города. Без света или с нестабильным электроснабжением осталось значительное количество потребителей.

Ранее Минэнерго призвало не публиковать фото и видео с мест ударов по энергетическим объектам.

В Киеве и Киевской области осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически атакует Россия. Во время визита проверили последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.

Из-за российских атак остались без электричества потребители в шести областях.

Российский дрон поразил энергообъект в Полтавской области, без света остались 6 тысяч потребителей.

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