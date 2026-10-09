В Україні посилять графіки відключення світла

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У п’ятницю, 9 жовтня, в Україні збільшили обсяг обмежень електропостачання. Для частини споживачів відключення відбуватимуться в межах 2,5 черги замість раніше анонсованих двох.

Раніше енергетики прогнозували відключення електроенергії в обсязі від 0,5 до 2 черг, однак згодом були змушені посилити обмеження.

Крім погодинних графіків для населення, у регіонах застосовують обмеження потужності для промислових споживачів. Такі заходи необхідні, щоб запобігти перевантаженню обладнання, пошкодженого внаслідок російських обстрілів.

Водночас у частині районів Києва та Київської області продовжують діяти аварійні відключення. Погодинні графіки там наразі не застосовують. До них повернуться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В «Укренерго» зазначили, що вранці 9 жовтня рівень споживання електроенергії був на 11,4% вищим, ніж за аналогічний період попереднього дня.

Зростання споживання пояснюють двома основними чинниками. По-перше, у деяких регіонах зменшився обсяг вимушених відключень електроенергії. По-друге, хмарна та дощова погода на заході України знизила виробництво електроенергії побутовими сонячними електростанціями.

Ці фактори вплинули на баланс в енергосистемі та стали причиною посилення обмежень електропостачання.

Про це повідомили в «Укренерго».

Вранці 9 жовтня в окремих регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення в областях, де застосовують аварійні відключення, тимчасово не діють.

У Києві 9 жовтня внаслідок російського обстрілу виникли перебої з електропостачанням у низці районів міста. Без світла або з нестабільним електропостачанням залишилася значна кількість споживачів.

Раніше Міненерго закликало не публікувати фото та відео з місць ударів по енергетиці.

У Києві та Київській області оглянули підстанції «Укренерго» та інші об’єкти генерації електроенергії, які систематично атакує Росія. Під час візиту перевірили наслідки останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі та хід відновлювальних робіт.

Через російські атаки знеструмлені споживачі у шести областях.

Російський дрон влучив в енергооб’єкт на Полтавщині, без світла залишилися 6 тисяч споживачів.

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