Зеленский сообщил о повреждениях энергосистемы и новых потребностях в ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с участием военных и представителей правительства. В ходе встречи обсудили восстановление энергосистемы после российских атак, выполнение планов обеспечения устойчивости в регионах и ситуацию на фронте.

Зеленский поблагодарил ремонтные бригады, сотрудников энергетических компаний и областные власти, которые оперативно восстанавливают работу энергосистемы после российских ударов. По его словам, энергосети и объекты передачи электроэнергии получили значительные повреждения, а восстановительные работы ведутся круглосуточно. Также были обновлены потребности в энергетическом оборудовании и пакетах противовоздушной обороны. Министерство иностранных дел и команда Офиса президента готовят соответствующие обращения к партнерам. Зеленский отметил, что планирует переговоры с лидерами.

Отдельно президент заслушал доклад о сроках выполнения планов обеспечения устойчивости, в частности в Киевской области и других регионах. Он подчеркнул, что задержки в работах недопустимы, а ответственность Министерства инфраструктуры и областных администраций носит персональный характер. Также были определены отдельные задачи для Киева в связи с, по словам Зеленского, почти полным невыполнением городскими властями необходимых мер. Кроме того, президент заслушал отчет о ситуации в Прилуках в Черниговской области и поручил до конца недели подготовить полный пакет решений, которые обсуждались с местными жителями.

Во время селектора министр обороны Украины и Главнокомандующий ВСУ доложили о ситуации на фронте, прежде всего в Донецкой области — в районах Константиновки, Доброполья, Славянска и Краматорска. Зеленский сообщил о результатах уничтожения российских военных, которые пытались проникнуть в Доброполье. По итогам обсуждения были определены решения, которые должны дать результат в течение ближайших недель. Президент поблагодарил подразделения, которые полностью выполняют поставленные задачи.