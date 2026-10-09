В приложении «Дия» появилась возможность онлайн расторгнуть трудовые отношения с работодателем на временно оккупированных территориях Украины.

Услуга доступна в разделе «Обрій.Робота» и позволяет подать соответствующее заявление без личного посещения учреждений.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо выполнить несколько шагов:

Открыть приложение «Дія». Перейти в раздел «Сервисы». Выбрать «Обрий.Работа», а затем — «Увольнение с работы на ВОТ». Проверить данные о трудоустройстве и заполнить заявление. Проверить введенную информацию и подписать документ с помощью «Дия.Подпись».

Поданное заявление будет автоматически обработано в системе «Обрий» в течение одного рабочего дня. После этого приложение уведомит пользователя об обработке документа.

По данным Министерства экономики и окружающей среды Украины, которое ссылается на информацию Государственной службы занятости, с начала полномасштабной войны с заявлениями о прекращении трудовых отношений на временно оккупированных территориях обратились 11,7 тысячи граждан.

Запуск онлайн-услуги должен упростить процедуру для украинцев, которые из-за оккупации не могут полноценно взаимодействовать со своими работодателями или оформить прекращение трудовых отношений в обычном порядке.

В Министерстве цифровой трансформации отметили, что в дальнейшем планируют расширять перечень цифровых возможностей для украинцев. В частности, речь идет о грантах на обучение и помощи в переквалификации.

«Обрий» — это цифровая экосистема рынка труда Украины, которую совместно разрабатывают Министерство экономики и окружающей среды Украины и Министерство цифровой трансформации. Администратором платформы является Государственная служба занятости.

В июне этого года Минэкономики совместно с Минцифрой запустили закрытую регистрацию на бета-тестирование первых инструментов экосистемы «Обрий». Расходы на разработку и интеграцию платформы оценивались в 5–10 миллионов долларов на текущий и следующий годы.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Ранее в приложении «Дия» началось пилотное бета-тестирование двух услуг, связанных с поддержкой родителей. Речь идет о помощи в связи с беременностью и родами, а также о выплатах на уход за ребенком до достижения им одного года.

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Напомним, в «Дии» автоматизировали продление бронирования работников.

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