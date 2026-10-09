В приложении «Дія» запустили функцию онлайн-увольнения с работы на временно оккупированных территориях
В приложении «Дия» появилась возможность онлайн расторгнуть трудовые отношения с работодателем на временно оккупированных территориях Украины.
Услуга доступна в разделе «Обрій.Робота» и позволяет подать соответствующее заявление без личного посещения учреждений.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо выполнить несколько шагов:
- Открыть приложение «Дія».
- Перейти в раздел «Сервисы».
- Выбрать «Обрий.Работа», а затем — «Увольнение с работы на ВОТ».
- Проверить данные о трудоустройстве и заполнить заявление.
- Проверить введенную информацию и подписать документ с помощью «Дия.Подпись».
Поданное заявление будет автоматически обработано в системе «Обрий» в течение одного рабочего дня. После этого приложение уведомит пользователя об обработке документа.
По данным Министерства экономики и окружающей среды Украины, которое ссылается на информацию Государственной службы занятости, с начала полномасштабной войны с заявлениями о прекращении трудовых отношений на временно оккупированных территориях обратились 11,7 тысячи граждан.
Запуск онлайн-услуги должен упростить процедуру для украинцев, которые из-за оккупации не могут полноценно взаимодействовать со своими работодателями или оформить прекращение трудовых отношений в обычном порядке.
В Министерстве цифровой трансформации отметили, что в дальнейшем планируют расширять перечень цифровых возможностей для украинцев. В частности, речь идет о грантах на обучение и помощи в переквалификации.
«Обрий» — это цифровая экосистема рынка труда Украины, которую совместно разрабатывают Министерство экономики и окружающей среды Украины и Министерство цифровой трансформации. Администратором платформы является Государственная служба занятости.
В июне этого года Минэкономики совместно с Минцифрой запустили закрытую регистрацию на бета-тестирование первых инструментов экосистемы «Обрий». Расходы на разработку и интеграцию платформы оценивались в 5–10 миллионов долларов на текущий и следующий годы.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.
Ранее в приложении «Дия» началось пилотное бета-тестирование двух услуг, связанных с поддержкой родителей. Речь идет о помощи в связи с беременностью и родами, а также о выплатах на уход за ребенком до достижения им одного года.
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