В Тернопольской области предстанет перед судом 43-летний подполковник, который, по данным следствия, за 22 тыс. грн обещал повлиять на решение военно-врачебной комиссии (ВВК), чтобы помочь военнослужащему, находившемуся на востоке Украины, перевестись с фронта в тыл.

Чиновника задержали в мае 2026 года во время получения обещанных денег. Теперь он предстанет перед судом.

По данным следствия, обвиняемый занимал должность в государственном органе специального назначения с правоохранительными функциями.

Он сообщил жене и дочери военнослужащего, проходившего службу на востоке Украины, что за вознаграждение может повлиять на должностных лиц ВЛК.

В частности, подполковник обещал способствовать ускорению прохождения военнослужащим медицинского осмотра и принятию решения о его годности к службе в тыловых подразделениях.

По словам обвиняемого, для этого необходимо было приобрести определенные вещи и передать их должностным лицам военно-врачебной комиссии. Их стоимость он оценил в 22 тыс. грн.

В мае 2026 года правоохранителя задержали во время получения указанной суммы. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием.

В настоящее время прокуроры направили обвинительный акт в суд. В случае доказательства вины подполковнику грозит штраф или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона.

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