В Тернопольской области подполковник за 22 тыс. гривен обещал перевести военнослужащего с фронта в тыл
В Тернопольской области предстанет перед судом 43-летний подполковник, который, по данным следствия, за 22 тыс. грн обещал повлиять на решение военно-врачебной комиссии (ВВК), чтобы помочь военнослужащему, находившемуся на востоке Украины, перевестись с фронта в тыл.
Чиновника задержали в мае 2026 года во время получения обещанных денег. Теперь он предстанет перед судом.
По данным следствия, обвиняемый занимал должность в государственном органе специального назначения с правоохранительными функциями.
Он сообщил жене и дочери военнослужащего, проходившего службу на востоке Украины, что за вознаграждение может повлиять на должностных лиц ВЛК.
В частности, подполковник обещал способствовать ускорению прохождения военнослужащим медицинского осмотра и принятию решения о его годности к службе в тыловых подразделениях.
По словам обвиняемого, для этого необходимо было приобрести определенные вещи и передать их должностным лицам военно-врачебной комиссии. Их стоимость он оценил в 22 тыс. грн.
В мае 2026 года правоохранителя задержали во время получения указанной суммы. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление влиянием.
В настоящее время прокуроры направили обвинительный акт в суд. В случае доказательства вины подполковнику грозит штраф или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западного региона.
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