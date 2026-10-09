0:00 / 0:00

На Тернопільщині судитимуть 43-річного підполковника, який, за даними слідства, за 22 тис. грн обіцяв вплинути на рішення військово-лікарської комісії (ВЛК), щоб допомогти військовослужбовцю, який перебував на сході України, перевестися з фронту в тил.

Посадовця затримали у травні 2026 року під час отримання обіцяних грошей. Тепер він постане перед судом.

За даними слідства, обвинувачений обіймав посаду в державному органі спеціального призначення з правоохоронними функціями.

Він повідомив дружині та доньці військовослужбовця, який проходив службу на сході України, що може за винагороду вплинути на посадових осіб ВЛК.

Зокрема, підполковник обіцяв посприяти пришвидшенню проходження військовим медичного огляду та ухваленню рішення про його придатність до служби в тилових підрозділах.

За словами обвинуваченого, для цього необхідно було придбати певні речі та передати їх посадовцям військово-лікарської комісії. Їхню вартість він оцінив у 22 тис. грн.

У травні 2026 року правоохоронця затримали під час отримання зазначеної суми. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом.

Наразі прокурори скерували обвинувальний акт до суду. У разі доведення вини підполковнику загрожує штраф або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

На Чернігівщині у прикордонному підрозділі розікрали понад 15 тисяч літрів дизеля.

ДБР запустило антикорупційну кампанію Хабар має наслідки.

ДБР не затримало спецпризначенців СБУ за стрілянину по бійцям ГУР.

У мережі поширюється відео конфлікту зі стріляниною за участю співробітників Служби безпеки України та Головного управління розвідки в Києві. На оприлюднених кадрах зафіксовано словесну перепалку та штовханину між учасниками інциденту, яка згодом переросла у застосування вогнепальної зброї спецпризначенцями СБУ по бійцям ГУР.

ситуацію зі стріляниною між представниками СБУ та ГУР у Києві та доручив встановити всі обставини інциденту. Президент Володимир Зеленський назвав «абсолютно ганебною»

Читай нас у