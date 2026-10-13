204 млн штрафа и конфискация имущества: ВАКС утвердил соглашение с Артемом Шилом по делу «Укрзализныци»

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании вины бывшего чиновника Артема Шила по делу о незаконном присвоении средств АО «Укрзализныця». Он получил восемь лет лишения свободы, однако отбывать основное наказание за решеткой ему не придется при условии выполнения требований соглашения.

Согласно ее условиям, Шило должен уплатить штраф в размере 204 млн гривен. Сумму разрешили выплатить в течение года равными ежеквартальными платежами по 51 млн гривен.

Кроме того, суд лишил его права в течение трех лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий в воинских формированиях и правоохранительных органах.

Также Артем Шило не сможет покидать территорию Украины без соответствующего разрешения. В рамках решения предусмотрена конфискация его активов, в частности квартир площадью 183,5 кв. м и 102,3 кв. м, а также средств на сумму 325,7 млн гривен.

Что известно о деле Артема Шило

Артем Шило — бывший чиновник Службы безопасности Украины, которого связывают с делом о предполагаемом незаконном присвоении средств «Укрзализныци». По версии следствия, речь шла о деятельности офшора, через который могли выводить деньги государственного предприятия.

В марте 2024 года НАБУ и САП сообщили о раскрытии схемы, связанной с закупками для «Укрзализныци». По данным следствия, участники группы могли завладеть средствами предприятия при закупке трансформаторов по завышенным ценам.

Артема Шило задержали в апреле 2024 года. Следствие считало его одним из ключевых участников схемы. Сам Шило отрицал свою причастность к преступлению.

Впоследствии расследование охватило предполагаемую деятельность «бекофиса», который, по версии правоохранителей, использовался для завладения средствами «Укрзализныци» и легализации незаконных доходов.

В сентябре 2026 года стало известно, что Артем Шило и другой обвиняемый по этому делу заключают соглашения со следствием. А уже в начале октября ВАКС утвердил соглашение о признании вины риелтора Александра Лисковацкого, которого признали виновным в пособничестве в легализации средств, полученных преступным путем.

Таким образом, дело о хищении средств «Укрзализныци» продолжает завершаться судебными решениями в отношении его фигурантов.

Напомним, Артем Шило присоединился к заседанию ВАКС прямо из-за руля автомобиля.

Один из соратников Артема Шило признал вину и пошел на сотрудничество со следствием.

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