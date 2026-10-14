В Украине Покров Пресвятой Богородицы не отмечают 14 октября: почему изменилась дата

В Украине Покров Пресвятой Богородицы отмечают 1 октября вместо привычного 14 октября. Новую дату ввели в 2023 году после перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь.

Наряду с Покровом в этот день в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества и годовщину создания Украинской повстанческой армии. Эти даты имеют тесную историческую связь.

Покров Пресвятой Богородицы традиционно занимает особое место в украинской культуре и истории. Украинские казаки считали Богородицу своей покровительницей, поэтому праздник имел для них важное духовное значение. Согласно историческим преданиям, именно в день Покрова казаки избирали новых атаманов.

Впоследствии с этим днём стали связывать и чествование украинских военных. Поэтому перенос Покрова на 1 октября стал основанием для синхронизации с новой церковной датой других государственных праздников, посвящённых защитникам Украины и казацкому наследию.

Главной причиной изменения даты стал переход Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь осенью 2023 года. Решение касалось неподвижных церковных праздников, даты которых ежегодно остаются неизменными.

Ранее значительная часть украинских верующих пользовалась юлианским календарем. Сейчас он отстает от григорианского календаря на 13 дней, из-за чего многие церковные праздники приходились на более поздние даты.

Переход на новоюлианский календарь позволил перенести празднование неподвижных праздников на 13 дней раньше. Именно поэтому Покров Пресвятой Богородицы теперь отмечают 1 октября, а не 14 октября.

Смена календаря также стала важным шагом в отходе украинских церковных традиций от российской церковной практики. В то же время переход не означает изменения сути самих праздников — изменились даты их празднования.

Итак, Покров Пресвятой Богородицы в Украине приходится на 1 октября, а вместе с ним в этот день чествуют украинских защитников и защитниц, казацкую историю и память о создании УПА.

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