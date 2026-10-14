Видео: В оккупированных Донецке и Макеевке произошел блэкаут из-за пожара на подстанции

Во временно оккупированных Донецке и Макеевке по состоянию на 14 октября пропало электроснабжение. Местные жители сообщают о пожаре на подстанции между двумя городами, однако причины возгорания и масштабы отключения электроэнергии в настоящее время уточняются.

По сообщениям мониторингового канала, электричества нет во многих районах Донецка. Также распространяются кадры пожара, который, по словам местных жителей, виден из разных частей города и соседней Макеевки.

Предположительно, причиной отключения электроэнергии могла стать атака на подстанцию, расположенную между Донецком и Макеевкой. В то же время точное место поражения, характер повреждений и обстоятельства возникновения пожара пока не подтверждены официально.

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Кроме того, в Донецке сообщали о пожаре в районе «Золотого кольца». По предварительным данным, под атакой мог оказаться металлургический завод. Связано ли это возгорание с отключением электроэнергии, неизвестно.

Информация о количестве обесточенных абонентов, масштабах повреждений и сроках восстановления электроснабжения уточняется.

Источник: Exilenova+

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