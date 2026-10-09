Во Львове увеличилось число пострадавших в результате столкновения поезда с электровозом

Число пострадавших в результате железнодорожной аварии во Львове возросло до 11 человек. Среди пострадавших — 17-летний юноша, машинист и его помощник. Столкновение поезда с электровозом произошло вечером 8 октября.

«По уточненной информации, в результате железнодорожной аварии, произошедшей вечером 8 октября во Львове, пострадали 11 человек. Среди них — 17-летний юноша», — говорится в сообщении прокуратуры.

По предварительным данным прокуратуры, машинист дизель-поезда проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего произошло столкновение.

В результате аварии получили травмы 49-летний машинист и его 42-летний помощник, а также девять пассажиров в возрасте от 17 до 70 лет.

У пострадавших диагностировали, в частности, черепно-мозговые травмы, переломы, сотрясение головного мозга и ушибы различных частей тела. Часть пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения работником железнодорожного транспорта правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что повлекло за собой телесные повреждения средней тяжести или тяжкие телесные повреждения у потерпевшего либо причинило крупный материальный ущерб.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются. Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Во Львовской области 8 октября на станции Подзамче столкнулись дизель-поезд маршрута Львов – Сокаль и электровоз. В результате аварии пострадали машинист и четыре пассажира.

«Укрзализныця» сообщила об отмене нескольких поездов, следующих в западном направлении, начиная с 20 октября.

АО «Укрзализныця» договорилась о грантовом финансировании на сумму $100 млн в рамках проекта RELINC. Средства планируется направить на закупку подержанных локомотивов для пополнения парка компании.

С начала полномасштабного вторжения уже повреждено 533 локомотива собственного парка УЗ и 75 локомотивов частных промышленных предприятий. Поэтому железной дороге необходимо не только восстанавливать то, что было утрачено, но и наращивать локомотивный парк.

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