Российские атаки привели к отключению электроэнергии в 12 областях Украины, — «Укрэнерго»

В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру за последние сутки, 19 октября, новые отключения электроэнергии были зафиксированы сразу в 12 областях Украины. В то же время из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остались еще девять населенных пунктов в Одесской и Днепропетровской областях.

«В результате вражеских обстрелов к утру зафиксированы новые отключения электроэнергии в Кировоградской, Житомирской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях», — говорится в сообщении компании в Telegram во вторник.

По информации «Укрэнерго», аварийно-восстановительные работы уже начаты там, где это позволяет обстановка с безопасностью. Энергетики работают над ликвидацией последствий обстрелов и восстановлением электроснабжения потребителей.

Отдельные отключения электроэнергии были вызваны также погодными условиями. Из-за сильного дождя и порывов ветра полностью или частично остались без света девять населенных пунктов в Одесской и Днепропетровской областях.

В то же время солнечная погода способствовала более активной работе солнечных электростанций, благодаря чему потребление электроэнергии сократилось.

По состоянию на утро потребление было на 2,6% ниже, чем в понедельник.

Несмотря на снижение потребления, графики ограничения электроснабжения будут действовать во всех регионах Украины до конца суток.

Как пояснили в «Укрэнерго», ограничения необходимы, чтобы избежать перегрузки оборудования, поврежденного в результате предыдущих российских обстрелов.

Согласно предварительному анонсу, объем ограничений может достигать двух очередей потребителей, что, по данным, приведенным в сообщении, означает до восьми часов без электроэнергии.

Энергетики призывают потребителей следить за актуальными графиками отключений в своих регионах, поскольку ситуация в энергосистеме зависит от последствий атак, погодных условий и уровня потребления.

Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго».

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