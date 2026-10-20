Російські атаки знеструмили 12 областей України, — Укренерго

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Унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру протягом минулої доби, 19 жовтня, нові знеструмлення зафіксували одразу в 12 областях України. Водночас через несприятливі погодні умови без електропостачання залишилися ще дев’ять населених пунктів в Одеській та Дніпропетровській областях.

«Внаслідок ворожих обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Кіровоградській, Житомирській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях», — ідеться в повідомленні компанії в Telegram у вівторок.

За інформацією «Укренерго», аварійно-відновлювальні роботи вже розпочали там, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів і відновленням електропостачання споживачам.

Окремі знеструмлення спричинили й погодні умови. Через сильний дощ і пориви вітру повністю або частково залишилися без світла дев’ять населених пунктів в Одеській та Дніпропетровській областях.

Водночас сонячна погода сприяла активнішій роботі сонячних електростанцій, завдяки чому споживання електроенергії скоротилося.

Станом на ранок споживання було на 2,6% нижчим, ніж у понеділок.

Попри зниження споживання, графіки обмеження електропостачання діятимуть в усіх регіонах України до кінця доби.

Як пояснили в «Укренерго», обмеження необхідні, щоб уникнути перевантаження обладнання, яке було пошкоджене внаслідок попередніх російських обстрілів.

Згідно з попереднім анонсом, обсяг обмежень може сягати двох черг споживачів, що, за наведеними в повідомленні даними, означає до восьми годин без електроенергії.

Енергетики закликають споживачів стежити за актуальними графіками відключень у своїх регіонах, оскільки ситуація в енергосистемі залежить від наслідків атак, погодних умов і рівня споживання.

Про це повідомила НЕК «Укренерго».

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