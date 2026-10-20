Кличко призвал Европу к солидарности с Украиной

Мэр Киева Виталий Кличко призвал европейские страны продолжать поддерживать Украину в борьбе против российского вторжения. Он подчеркнул, что Кремль рассчитывает на усталость Европы от войны и давление на Украину с целью заставить её капитулировать. В то же время глава столицы заверил, что этого не произойдет.

Виталий Кличко выступил с видеообращением во время церемонии вручения премии European Future Award («Европейское будущее») в Берлине.

По словам мэра Киева, российский диктатор Владимир Путин с помощью жестоких бомбардировок пытается покорить Украину и заставить миллионы украинцев уехать в европейские страны.

Кличко подчеркнул, что мир в Европе требует совместной ответственности, а свобода — готовности людей защищать друг друга.

«Мы больше никогда не хотим войны в Европе. Мир требует нашей совместной ответственности. Свобода требует людей, которые защищают друг друга», — сказал Кличко.

По его мнению, российский президент надеется, что европейские государства устанут от поддержки Украины и в конечном итоге заставят её согласиться на капитуляцию.

«Но этого никогда не произойдет», — подчеркнул глава столицы.

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Виталий Кличко рассказал, что планировал лично приехать в Берлин, чтобы получить награду European Future Award. Однако из-за ежедневных российских обстрелов он решил остаться в Киеве.

Мэр также подчеркнул, что вера украинцев в общее будущее с Европой помогает им продолжать сопротивление российской агрессии.

Премия European Future Award присуждается деятелям, которые защищают свободу и права человека, поддерживают солидарность и способствуют укреплению европейского единства. Церемония проходит под патронатом вице-канцлера Германии Ларса Клингбайля.

Жюри отметило, что деятельность Виталия Кличко выходит за пределы защиты Киева и Украины. По мнению организаторов, его работа символизирует защиту права людей жить свободно и самостоятельно определять свое будущее.

Таким образом, в своем обращении Кличко призвал европейских партнеров сохранять единство и поддержку Украины, подчеркнув, что совместные усилия необходимы для защиты свободы и мира в Европе.

Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur.

В Кремле надеются, что американский переговорщик Стив Виткофф в ближайшее время встретится с главой РФ Владимиром Путиным и проинформирует его о контактах с украинской и европейской сторонами. Также в Москве рассчитывают на продолжение обмена сигналами между Вашингтоном и Кремлем по важным вопросам.

Европейские лидеры рассматривают возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным и обсуждают два возможных сценария завершения войны в Украине. Один из них предусматривает замораживание боевых действий вдоль нынешней линии фронта, а другой — передачу России оставшейся части Донбасса в обмен на возможность вступления Украины в НАТО.

Президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в нежелании прекратить войну. Американский лидер заявил, что, по его мнению, украинский президент не стремился к прекращению боевых действий ни сейчас, ни раньше.

Более половины украинцев — 56% — считают, что война не закончится раньше второй половины 2027 года. В то же время 62% опрошенных заявили, что готовы выдерживать войну столько, сколько будет необходимо.

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