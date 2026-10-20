Украина лишилась доступа к Starlink из-за сбития реактивных «Шахедов», — Зеленский

В Украине работа спутниковой системы Starlink ограничена при скорости свыше 161 км/ч, из-за чего украинские дроны-перехватчики, предназначенные для уничтожения реактивных «Шахедов», теряют связь и не могут выполнять свои задачи. Президент Владимир Зеленский заявил, что аналогичных ограничений не обнаружили при проверке системы на территории стран Европейского Союза.

По словам Зеленского, Starlink имеет важное значение для обеспечения связи как на фронте, так и для гражданского населения. В частности, систему используют для доставки продуктов питания и воды украинским военным на передовые позиции, куда не может добраться другая техника.

Кроме того, спутниковую связь применяют на некоторых дронах-перехватчиках, предназначенных для уничтожения реактивных беспилотников типа «Шахед».

«Сегодня наши перехватчики не работают, потому что есть ограничение скорости. Максимальная скорость сегодня — 161 км/ч, после её превышения Starlink отключается, и мы теряем дрон», — сказал Зеленский.

Президент сообщил, что Украина провела проверку работы системы за пределами своей территории. Для этого в европейские страны отправили несколько автомобилей с установленными терминалами Starlink. Во время движения со скоростью 180 км/ч система продолжала работать.

По словам Зеленского, результаты проверки свидетельствуют о том, что ограничения действуют в Украине, но не распространяются на страны Евросоюза.

«Вывод следующий: ограничения действуют на территории Украины и не действуют на территории стран ЕС. То есть это спланированная операция», — подчеркнул президент.

В то же время это утверждение является оценкой украинской стороны. Окончательные причины технических ограничений в приведенном сообщении не установлены.

Зеленский отметил, что вопрос работы Starlink обсуждается на разных уровнях — между военными, Министерством обороны и дипломатами. В то же время, по его словам, компания SpaceX не идет на контакт с военными.

«На разных уровнях говорят, что это технические проблемы. Но эти технические проблемы есть в Украине, на территории ЕС их нет», — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает официального ответа от Пентагона и SpaceX относительно полного возобновления работы спутниковой системы Starshield. По имеющейся информации, ее работа остается нестабильной.

Таким образом, ограничения спутниковой связи создают проблемы для использования украинских дронов-перехватчиков, в то время как Киев продолжает добиваться объяснений и урегулирования ситуации с американскими партнерами.

Об этом глава государства сообщил журналистам во время общения в чате.

Президент Украины Владимир Зеленский провел содержательную беседу с государственным секретарем США Марко Рубио.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Папой Римским Львом XIV поднял вопрос о гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Глава государства выразил надежду, что в город удастся доставить гуманитарную помощь, а мирных жителей — безопасно эвакуировать.

Президент США Дональд Трамп назвал действия России в войне против Украины приемлемыми и раскритиковал Владимира Зеленского, обвинив его в нежелании прекращать боевые действия. Американский лидер также заявил, что Киев мог раньше заключить соглашение на более выгодных условиях.

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