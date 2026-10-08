МОН отреагировало на избиение студента преподавателем в Одесской области

В одном из учреждений профессионального образования Одесской области преподаватель избил студента. Министр образования и науки Андрей Бутенко заявил, что применение силы к учащемуся ни при каких обстоятельствах недопустимо.

По его словам, он лично обсудил ситуацию с руководителем учебного заведения. После инцидента преподавателя уволили.

В то же время Бутенко подчеркнул, что увольнение не освобождает работника от ответственности. Правовую оценку его действиям должны дать правоохранительные органы.

Министр также подчеркнул, что в учебных заведениях не должно быть места насилию, травле и унижению.

Источник: Андрей Бутенко

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