Германия поставляет Украине оружие для борьбы с реактивными дронами

Украина усиливает защиту своего воздушного пространства от российских реактивных беспилотников при поддержке Германии. Берлин также наращивает поставки боеприпасов для украинских F-16, которые используются, в частности, для борьбы с российскими воздушными целями.

О дальнейшей военной поддержке Украины министр обороны Евгений Хмара говорил во время телефонного разговора с министром обороны Германии Борисом Писториусом. Стороны обсудили усиление украинной противовоздушной обороны и дальнейшее сотрудничество между странами. Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Хмара поблагодарил Германию за поддержку. Отдельно он отметил поставки боеприпасов для истребителей F-16. По словам украинского министра, эти самолеты уже демонстрируют высокую эффективность в борьбе с российскими дронами.

Особое внимание в ходе беседы уделили новой угрозе — российским реактивным беспилотникам. Украина ищет способы быстрее обнаруживать и уничтожать такие цели. Среди решений, которые уже используются, — средства радиоэлектронной борьбы. «При поддержке партнеров мы также разрабатываем решения для защиты наших городов, в частности средства радиоэлектронной борьбы. Анализируем их эффективность в противодействии реактивным шахидам, масштабируем то, что работает», — сказал Хмара.

По данным Минобороны, Украина также рассказала немецкой стороне об угрозе российских баллистических ударов. Киев работает над асимметричными способами противодействия таким атакам. По словам министра, украинская сторона уже имеет результаты поражения российских пусковых установок. Еще одно важное направление — защита критической инфраструктуры. В частности, речь шла об усилении обороны Киева и других важных объектов. Украина рассчитывает на увеличение поставок систем противовоздушной обороны и ракет к ним.

Среди приоритетов остаются ракеты-перехватчики для немецких систем IRIS-T. Они нужны для защиты украинских городов и инфраструктуры от воздушных атак. Об этих потребностях Хмара говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем еще 4 октября. Во время встречи украинская сторона передала перечень вооружения, в котором нуждаются Силы обороны. В нем были, в частности, боеприпасы для F-16, а также ракеты для систем IRIS-T и Patriot.

В то же время военная помощь — не единственное направление сотрудничества. Украина также делится с Германией собственным опытом ведения современной войны. Речь идет о технологиях и решениях, которые украинские военные уже используют на поле боя. Страны также работают над развитием оборонной промышленности. Одно из направлений — совместное производство беспилотников и других военных технологий. Отдельно стороны планируют расширять сотрудничество между украинскими и немецкими оборонными предприятиями.

По словам Хмары, для Украины сейчас особенно важно, чтобы необходимое оружие и боеприпасы поступали как можно быстрее. Россия продолжает наращивать воздушные атаки, поэтому защита от дронов и ракет остается одной из главных задач. Германия при этом продолжает оставаться одним из ключевых партнеров Украины в сфере противовоздушной обороны. Украинская сторона рассчитывает на дальнейшие поставки и новые совместные решения, которые помогут защищать города, критическую инфраструктуру и военные объекты. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

После удара РФ по складу издательство «Ранок» в срочном порядке печатает уничтоженные учебники.

В Киеве в результате обстрела РФ поврежден логистический центр издательства «Ранок».

В России цинично назвали массированную атаку на Украину ударом возмездия.

Читай нас в