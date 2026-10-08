Niemcy wzmacniają Ukrainę bronią przeciwko dronom odrzutowym

Ukraina wzmacnia ochronę swojego nieba przed rosyjskimi bezzałogowcami odrzutowymi dzięki wsparciu Niemiec. Berlin zwiększa również dostawy amunicji dla ukraińskich F-16, które są wykorzystywane między innymi do zwalczania rosyjskich celów powietrznych.

O dalszym wsparciu wojskowym dla Ukrainy minister obrony Jewhenij Chmara rozmawiał podczas rozmowy telefonicznej z ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem. Strony omówiły wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej oraz dalszą współpracę między państwami. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Ukrainy. Chmara podziękował Niemcom za wsparcie. Osobno zwrócił uwagę na dostawy amunicji dla myśliwców F-16. Według ukraińskiego ministra samoloty te już wykazują wysoką skuteczność w walce z rosyjskimi dronami.

Podczas rozmowy szczególną uwagę poświęcono nowemu zagrożeniu — rosyjskim bezzałogowcom odrzutowym. Ukraina poszukuje sposobów na szybsze wykrywanie i niszczenie takich celów. Wśród rozwiązań, które są już wykorzystywane, znajdują się środki walki radioelektronicznej. „Dzięki wsparciu partnerów rozwijamy również rozwiązania służące ochronie naszych miast, w szczególności środki walki radioelektronicznej. Analizujemy ich skuteczność w zwalczaniu odrzutowych Szahedów i zwiększamy skalę tego, co działa” — powiedział Chmara.

Według Ministerstwa Obrony Ukraina poinformowała również stronę niemiecką o zagrożeniu rosyjskimi atakami balistycznymi. Kijów pracuje nad asymetrycznymi sposobami przeciwdziałania takim atakom. Według ministra strona ukraińska ma już rezultaty w niszczeniu rosyjskich wyrzutni. Kolejnym ważnym kierunkiem jest ochrona infrastruktury krytycznej. W szczególności mówiono o wzmocnieniu obrony Kijowa i innych ważnych obiektów. Ukraina liczy na zwiększenie dostaw systemów obrony przeciwlotniczej oraz pocisków do nich.

Wśród priorytetów pozostają pociski przechwytujące do niemieckich systemów IRIS-T. Są one potrzebne do ochrony ukraińskich miast i infrastruktury przed atakami z powietrza. O tych potrzebach Chmara rozmawiał z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem jeszcze 4 października. Podczas spotkania strona ukraińska przekazała listę uzbrojenia potrzebnego Siłom Obronnym Ukrainy. Znalazła się na niej między innymi amunicja do F-16, a także pociski do systemów IRIS-T i Patriot.

Jednocześnie pomoc wojskowa nie jest jedynym kierunkiem współpracy. Ukraina dzieli się również z Niemcami własnym doświadczeniem współczesnej wojny. Chodzi o technologie i rozwiązania, które ukraińscy wojskowi już wykorzystują na polu walki. Oba państwa pracują także nad rozwojem przemysłu obronnego. Jednym z kierunków jest wspólna produkcja bezzałogowców oraz innych technologii wojskowych. Osobno strony planują rozszerzać współpracę między ukraińskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami sektora obronnego.

Według Chmary szczególnie ważne jest obecnie dla Ukrainy, aby potrzebna broń i amunicja trafiały do niej możliwie szybko. Rosja nadal zwiększa skalę ataków powietrznych, dlatego ochrona przed dronami i pociskami pozostaje jednym z głównych zadań. Niemcy nadal są jednym z kluczowych partnerów Ukrainy w dziedzinie obrony przeciwlotniczej. Strona ukraińska liczy na dalsze dostawy oraz nowe wspólne rozwiązania, które pomogą chronić miasta, infrastrukturę krytyczną i obiekty wojskowe. Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Ukrainy.

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