Wideo: Dziennikarz Mychajło Tkacz opowiedział o szczegółach swojego zatrzymania w Wiedniu
Kierownik działu dziennikarstwa śledczego ukraińskiego portalu „Ukraińska Prawda” Mychajło Tkacz poinformował, że po zatrzymaniu siłą w Wiedniu austriackie organy ścigania postawiły jemu i operatorowi Jarosławowi Bondarence zarzuty z trzech artykułów. Chodzi między innymi o szpiegostwo na rzecz ukraińskiego wywiadu wojskowego, udział w organizacji przestępczej oraz wyrządzenie szkody Republice Austrii.
Według dziennikarza na początku przesłuchania wręczono mu do podpisania dokument będący odpowiednikiem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w którym zapisano wymienione zarzuty. Tkacz podkreślił, że podczas rozmowy funkcjonariusze nie przedstawili żadnych konkretnych uzasadnień ani dowodów. Dziennikarz zaznaczył, że on i jego kolega wielokrotnie pracowali w Wiedniu wyłącznie w miejscach publicznych i gromadzili informacje na temat osób publicznych, których działalność jest przedmiotem zainteresowania społecznego. Dlatego takie sformułowania były dla nich całkowitym zaskoczeniem.
Pierwsza część przesłuchania trwała około dwóch godzin, po czym na komisariat przybył ukraiński konsul. Według śledczego interwencja ukraińskich dyplomatów w znacznym stopniu pomogła w rozwiązaniu sytuacji. Sam Tkacz określił incydent jako poważne nieporozumienie i przypuszczał, że zatrzymanie mogło być skutkiem manipulacji lub fałszywych informacji przekazanych austriackiej policji przez kogoś.
Źródło: Tkacz w nagraniu wideo „Ukraińskiej Prawdy”.
Przypomnijmy, że kierownik działu dziennikarstwa śledczego portalu „Ukraińska Prawda” Mychajło Tkacz został zatrzymany w Wiedniu podczas wykonywania zadania redakcyjnego.
Ukraiński dziennikarz śledczy Mychajło Tkacz, zatrzymany w Austrii 8 października, został zwolniony po 12 godzinach zatrzymania.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy skomentowało zatrzymanie w Austrii dziennikarza „Ukraińskiej Prawdy” Mychajła Tkacza.