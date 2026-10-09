Wideo: Dziennikarz Mychajło Tkacz opowiedział o szczegółach swojego zatrzymania w Wiedniu

Kierownik działu dziennikarstwa śledczego ukraińskiego portalu „Ukraińska Prawda” Mychajło Tkacz poinformował, że po zatrzymaniu siłą w Wiedniu austriackie organy ścigania postawiły jemu i operatorowi Jarosławowi Bondarence zarzuty z trzech artykułów. Chodzi między innymi o szpiegostwo na rzecz ukraińskiego wywiadu wojskowego, udział w organizacji przestępczej oraz wyrządzenie szkody Republice Austrii.

Według dziennikarza na początku przesłuchania wręczono mu do podpisania dokument będący odpowiednikiem zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w którym zapisano wymienione zarzuty. Tkacz podkreślił, że podczas rozmowy funkcjonariusze nie przedstawili żadnych konkretnych uzasadnień ani dowodów. Dziennikarz zaznaczył, że on i jego kolega wielokrotnie pracowali w Wiedniu wyłącznie w miejscach publicznych i gromadzili informacje na temat osób publicznych, których działalność jest przedmiotem zainteresowania społecznego. Dlatego takie sformułowania były dla nich całkowitym zaskoczeniem.

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Pierwsza część przesłuchania trwała około dwóch godzin, po czym na komisariat przybył ukraiński konsul. Według śledczego interwencja ukraińskich dyplomatów w znacznym stopniu pomogła w rozwiązaniu sytuacji. Sam Tkacz określił incydent jako poważne nieporozumienie i przypuszczał, że zatrzymanie mogło być skutkiem manipulacji lub fałszywych informacji przekazanych austriackiej policji przez kogoś.

Źródło: Tkacz w nagraniu wideo „Ukraińskiej Prawdy”.

Przypomnijmy, że kierownik działu dziennikarstwa śledczego portalu „Ukraińska Prawda” Mychajło Tkacz został zatrzymany w Wiedniu podczas wykonywania zadania redakcyjnego.

Ukraiński dziennikarz śledczy Mychajło Tkacz, zatrzymany w Austrii 8 października, został zwolniony po 12 godzinach zatrzymania.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy skomentowało zatrzymanie w Austrii dziennikarza „Ukraińskiej Prawdy” Mychajła Tkacza.

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