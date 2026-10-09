Imieniny prawosławne 9 października 2026 r.: kto obchodzi imieniny oraz znaczenie imion

9 października swoje imieniny obchodzą osoby o różnych imionach męskich i żeńskich. Najczęściej wśród osób obchodzących imieniny tego dnia wymienia się Jakuba, Maksyma i Piotra, ale kalendarz prawosławny wymienia znacznie więcej świętych, dlatego pojawiają się też rzadkie imiona, w szczególności Afanazjusz i Popliusz.

9 października, zgodnie z nowym kalendarzem kościelnym, czci się apostoła Jakuba Alfeusza, czcigodnego Andronika i jego żonę Afanasję, sprawiedliwych Abrahama i Lota, męczenników Ewentego i Maksyma, męczenniczkę Poplię (Publii), a także czcigodnego Piotra z Galacji.

W popularnych kalendarzach imieninowych lista jest zazwyczaj krótsza. Najczęściej 9 października imieniny przypisuje się Maksymowi, Piotrowi i Jakubowi. Jednocześnie w rozszerzonych kalendarzach prawosławnych można spotkać również imiona świętych, których wspomina się tego dnia.

Imiona żeńskie 9 października

Afanasia — imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się z słowem „nieśmiertelność”, dlatego znaczenie tego imienia można oddać jako „nieśmiertelna”. 9 października Kościół wspomina czcigodną Afanasia, żonę Andronika.

Poplia (Publia) — rzadkie imię pochodzenia łacińskiego. Kojarzy się z nazwiskiem rodowym Publius i znaczeniem „ludowa”. Święta Poplia była diakonisą i wyznawczynią z Antiochii.

Tak więc 9 października to jedna z tych dat, kiedy imieniny kobiet pojawiają się nie tylko w rozszerzonych wykazach, ale mają też konkretnych świętych w kalendarzu prawosławnym.

Imiona męskie 9 października

Jakub — imię pochodzenia starożytno-żydowskiego. Tradycyjnie tłumaczy się je jako „ten, który trzyma się za piętę”, a także wiąże się z znaczeniem „następca”. 9 października czci się apostoła Jakuba Alfeusza — jednego z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa.

Maksym — imię pochodzenia łacińskiego, oznaczające „największy”, „najwyższy”. Tego dnia Kościół wspomina męczennika Maksyma, który poniósł śmierć za wiarę chrześcijańską.

Piotr — imię pochodzenia greckiego, oznaczające „kamień”, „skała”. 9 października czci się czcigodnego Piotra z Galacji.

Andronik — imię pochodzenia greckiego. Kojarzy się ono ze słowami „mężczyzna” i „zwycięstwo”, dlatego jego znaczenie można oddać jako „zwycięzca wśród mężczyzn” lub „mężny zwycięzca”. 9 października wspomina się czcigodnego Andronika i jego żonę Afanasję.

Abraham — starożytne imię żydowskie, które tradycyjnie tłumaczy się jako „ojciec wielu” lub „ojciec niezliczonych”. Tego dnia Kościół prawosławny czci sprawiedliwego Abrahama, praojca.

Lot — starożytne imię żydowskie. Kojarzy się z znaczeniem „pokrowiec” lub „osłona”. 9 października wspomina się sprawiedliwego Lota, bratanka Abrahama.

Ewentjusz (Juventyn) — rzadkie imię pochodzenia łacińskiego. Wiąże się ono ze słowem iuventus, czyli „młodość”, „młodość”. Ewentj figuruje wśród męczenników, których Kościół prawosławny czci 9 października.

Czym jest dzień anioła

Dzień anioła, czyli imieniny, wiąże się z pamięcią o świętym, którego imię nosi dana osoba. W tradycji chrześcijańskiej nie jest to tylko dzień na składanie życzeń, ale okazja do wspomnienia świętego patrona, modlitwy i uczynienia dobrego uczynku. Imieniny można obchodzić na różne sposoby. Niektórzy udają się do kościoła na nabożeństwo, modlą się do świętego patrona lub zapalają świeczkę. Inni po prostu spotykają się z rodziną lub przyjaciółmi i spędzają ten dzień w spokojnej atmosferze.

Najważniejsze w tym dniu jest poświęcenie uwagi drugiej osobie. Solenizantowi można życzyć zdrowia, sił, miłości, dobrobytu, spokoju ducha i spełnienia marzeń. Życzenia też nie muszą być długie. Na przykład: „Gratuluję z okazji Dnia Anioła! Niech twój niebiański opiekun zawsze cię strzeże, dodaje sił i pomaga pokonywać wszelkie trudności. Życzę zdrowia, szczęścia, miłości i spokoju w duszy”.

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