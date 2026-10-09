Відео: журналіст Михайло Ткач розповів подробиці свого затримання у Відні

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Керівник відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайло Ткач повідомив, що після силового затримання у Відні йому та оператору Ярославу Бондаренку австрійські правоохоронці інкримінували одразу три статті. Зокрема, йдеться про шпигунство в інтересах української військової розвідки, участь у злочинній організації, а також завдання шкоди Республіці Австрія.

За словами журналіста, на початку допиту йому дали підписати документ, який є аналогом підозри, де й були зафіксовані ці обвинувачення. Ткач наголосив, що правоохоронці не надали жодних реальних обґрунтувань чи доказів під час розмови. Журналіст зазначив, що вони з колегою багаторазово працювали у Відні виключно в публічних місцях і збирали інформацію про публічних осіб, чия діяльність становить суспільний інтерес, тому такі формулювання стали для них повною несподіванкою.

Перша частина допиту тривала близько двох годин, після чого до відділку прибув український консул. За словами розслідувача, втручання українських дипломатів суттєво допомогло у вирішеннні ситуації. Сам інцидент Ткач назвав надзвичайним непорозумінням і припустив, що затримання могло стати наслідком маніпуляцій або неправдивої інформації, яку хтось передав австрійській поліції.

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Джерело: Ткач у відео УП.

Нагадаємо, керівника відділу розслідувань «Української правди» Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання.

Українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача, якого затримали в Австрії 8 жовтня, відпустили після 12 годин утримання.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували затримання в Австрії журналіста «Української правди» Михайла Ткача.

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