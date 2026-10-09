Видео: журналист Михаил Ткач рассказал подробности своего задержания в Вене

Руководитель отдела журналистских расследований «Украинской правды» Михаил Ткач сообщил, что после силового задержания в Вене ему и оператору Ярославу Бондаренко австрийские правоохранители предъявили обвинения сразу по трем статьям. В частности, речь идет о шпионаже в интересах украинской военной разведки, участии в преступной организации, а также нанесении ущерба Австрийской Республике.

По словам журналиста, в начале допроса ему дали подписать документ, являющийся аналогом уведомления о подозрении, в котором и были зафиксированы эти обвинения. Ткач подчеркнул, что правоохранители не предоставили никаких реальных обоснований или доказательств во время беседы. Журналист отметил, что они с коллегой неоднократно работали в Вене исключительно в общественных местах и собирали информацию о публичных лицах, чья деятельность представляет общественный интерес, поэтому такие формулировки стали для них полной неожиданностью.

Первая часть допроса длилась около двух часов, после чего в участок прибыл украинский консул. По словам следователя, вмешательство украинских дипломатов существенно помогло в разрешении ситуации. Сам инцидент Ткач назвал чрезвычайным недоразумением и предположил, что задержание могло стать следствием манипуляций или ложной информации, которую кто-то передал австрийской полиции.

<br />

Источник: Ткач в видео УП.

Напомним, руководителя отдела расследований «Украинской правды» Михаила Ткача задержали в Вене во время выполнения редакционного задания.

Украинского журналиста-расследователя Михаила Ткача, задержанного в Австрии 8 октября, отпустили после 12 часов задержания.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали задержание в Австрии журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача.

Читай нас в