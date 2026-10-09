Zełenski anulował siedem dekretów Janukowycza i Poroszenki dotyczących odznaczeń

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o resortowych odznaczeniach wyróżniających, którym zatwierdził nowy regulamin dotyczący ich wprowadzania oraz wręczania. Dokument przewiduje również uchylenie siedmiu wcześniejszych dekretów wydanych w latach 2012–2015 za prezydentury Wiktora Janukowycza oraz Petra Poroszenki.



Po wejściu w życie nowych przepisów Gabinet Ministrów, formacje wojskowe oraz organy ścigania mają odnowić procedurę przyznawania odznaczeń resortowych.



Nadzorowane nowe zasady określają procedurę opracowywania i ustanawiania odznaczeń resortowych, nagradzania nimi, a także wymagania dotyczące ich atrybutów oraz noszenia. Odznaczenia te są przeznaczone do wyróżniania obywateli Ukrainy, cudzoziemców oraz bezpaństwowców za osiągnięcia zawodowe i służbowe, osobiste zasługi, odwagę i męstwo podczas pełnienia obowiązków wojskowych lub służbowych.



Jednocześnie regulamin nie dotyczy odznaczeń „Broń Palna” oraz „Broń Biała”.



Co się zmieni

Komisja Nagród Państwowych i Heraldyki ma w ciągu dwóch miesięcy opracować i zatwierdzić rekomendacje metodyczne dotyczące tworzenia projektów graficznych odznaczeń resortowych.



Gabinet Ministrów, kierownicy oraz dowódcy formacji wojskowych i organów ścigania muszą w ciągu roku od dnia wejścia w życie dekretu dostosować swoje akty normatywne do nowych wymogów.



Dla Ministerstwa Obrony wyznaczono osobny termin: resort ma odnowić swoje akty nie później niż rok po zakończeniu lub zniesieniu stanu wojennego w Ukrainie. Prokuratorowi Generalnemu również zaproponowano przegląd dokumentów regulujących resortowe odznaczenia wyróżniające.



Które dekrety straciły moc

Zelenski uchylił dekret Wiktora Janukowycza z dnia 30 maja 2012 roku nr 365/2012, którym zatwierdzono poprzedni regulamin o resortowych odznaczeniach wyróżniających, a także sześć dekretów Petra Poroszenki z lat 2012–2015 wprowadzających do niego zmiany. Nowy dekret wchodzi w życie z dniem oficjalnej publikacji.



Mowa o tym w dekrecie nr 1033/2026 z dnia 9 października, opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta Ukrainy.



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