Зеленский отменил семь указов Януковича и Порошенко о наградах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о ведомственных поощрительных наградах, которым утвердил новое положение об их введении и вручении. Документ также предусматривает отмену семи предыдущих указов, изданных в 2012–2015 годах при президентстве Виктора Януковича и Петра Порошенко.

После вступления в силу новых правил Кабинет Министров, воинские формирования и правоохранительные органы должны обновить порядок награждения ведомственными знаками отличия.

Новые правила определяют порядок разработки и учреждения ведомственных знаков отличия, награждения ими, а также требования к их атрибутам и ношению. Такие знаки отличия предназначены для поощрения граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства за профессиональные и служебные достижения, личные заслуги, мужество и отвагу при исполнении военного или служебного долга.

В то же время положение не распространяется на знаки отличия «Огнестрельное оружие» и «Холодное оружие».

Что изменится

Комиссия по государственным наградам и геральдике должна в течение двух месяцев разработать и утвердить методические рекомендации по созданию эскизов ведомственных знаков отличия.

Кабинет министров, руководители и командующие воинскими формированиями и правоохранительными органами должны в течение года со дня вступления указа в силу привести свои нормативные акты в соответствие с новыми требованиями.

Для Министерства обороны установлен отдельный срок: ведомство должно обновить свои акты не позднее чем через год после прекращения или отмены военного положения в Украине. Генеральному прокурору также предложено пересмотреть документы, регулирующие ведомственные поощрительные знаки отличия

Какие указы утратили силу

Зеленский отменил указ Виктора Януковича от 30 мая 2012 года № 365/2012, которым было утверждено предыдущее положение о ведомственных поощрительных знаках отличия, а также шесть указов Петра Порошенко 2012–2015 годов, вносивших в него изменения. Новый указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Об этом говорится в указе № 1033/2026 от 9 октября, опубликованном на официальном сайте президента Украины.

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