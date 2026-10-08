От мужа к певице: стало известно, кто внес залог за Мудру

За бывшую заместительницу главы Офиса президента Ирину Мудру внесли полную сумму залога — 13,727 млн грн. Средства поступили несколькими платежами от самой Мудры, её гражданского мужа, певицы и компании «Малтекс-М».

Больше всего — 5,937 млн грн — внесла сама Ирина Мудрая. Еще 4,4 млн грн перечислил ее гражданский супруг Павел Поляруш, который с 2023 года возглавляет Управление по работе с проблемными активами НБУ.

Певица и автор песен из Днепра Мария Скабалланович внесла 2,4 млн грн. Журналистам она не объяснила, что ее связывает с Мудрой.

Остальную сумму — 990 тыс. грн — двумя платежами внесла луцкая компания «Малтекс-М», которая занимается оптовой торговлей мясом и другой торговой деятельностью. Ее владелец Сергей Ососов на запросы журналистов не ответил.

О распределении платежей сообщили журналисты проекта «Схемы» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Источник: «Схемы»

За бывшую заместительницу главы Офиса президента Украины Ирину Мудру внесли полную сумму залога в размере 20 миллионов гривен.

Ранее за Ирину Мудру пытались внести более 3 млн залога, но банки отклонили платежи. Во время заседания в Высшем антикоррупционном суде свидетели рассказали о попытках внести залог за бывшую чиновницу Ирину Мудру. По их словам, провести платежи через Monobank и ПриватБанк не удалось.

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