Видеоплатформа YouTube заблокировала в Украине или удалила ещё 39 каналов, распространявших российскую пропаганду. Среди них — каналы артистов, поддерживающих войну России против Украины и режим Владимира Путина.

Ограничения также коснулись каналов Олега Газманова, Николая Баскова и других российских исполнителей, а также каналов мультсериала «Маша и медведь», который транслировался на разных языках.

По данным ЦПД, ограничения коснулись каналов и плейлистов российских исполнителей, а также пропагандистского мультсериала «Маша и медведь», представленного на платформе на разных языках.

В частности, доступ к каналам Олега Газманова, Николая Баскова, Лолиты, Димы Билана, Басты, Михаила Боярского, Shaman, Дениса Майданова и других российских артистов и пропагандистов был ограничен или они были полностью удалены.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что продолжают сотрудничать с цифровыми платформами, чтобы ограничивать распространение российской пропаганды в информационном пространстве.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

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