В Украине открыли первые автобусные маршруты в соответствии с новой цифровой процедурой

В Украине открыли первые межобластные автобусные маршруты в соответствии с новой цифровой процедурой. Через электронный кабинет перевозчика впервые были оформлены маршруты Одесса — Запорожье и Ковель — Ужгород.

Соответствующие приказы подписал министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник.

При этом речь не идет о создании нового транспортного сообщения между этими городами. Маршруты открыли в рамках уже существующей сети межобластных перевозок, применив новый механизм. Он позволяет перевозчикам самостоятельно инициировать открытие маршрутов с учетом реального спроса пассажиров и экономической целесообразности.

Открытие маршрутов стало практическим результатом внедрения онлайн-кабинета для автомобильных перевозчиков. Благодаря новой системе перевозчики получили возможность подавать инициативы по открытию межобластных маршрутов полностью в электронном формате. Весь процесс оцифрован: от подачи документов, подписанных квалифицированной электронной подписью, до согласования маршрута Национальной полицией и принятия решения организатором перевозок.

Новая процедура позволяет быстрее реагировать на изменения пассажирского спроса, развивать маршрутную сеть там, где она нужна людям, а также устраняет лишние административные барьеры для легального бизнеса.

«Мы меняем сам подход к организации автобусных перевозок. Отныне перевозчик, который видит спрос на определенном направлении, имеет понятный и доступный инструмент для того, чтобы предложить маршрут, который соответствует потребностям пассажиров и является экономически обоснованным. Это позволяет транспортной сети развиваться в соответствии с реальным спросом людей, а не устаревшими процедурами. Открытие маршрута — лишь первый шаг. Следующий этап — проведение открытого электронного конкурса, в котором все перевозчики смогут принять участие на равных условиях», — отметил первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач.

Цель реформы — создать прозрачный и конкурентный рынок автобусных перевозок, где перевозчики могут легально работать и инвестировать в собственное развитие, а пассажиры получают качественные, безопасные и предсказуемые транспортные услуги.

Для пассажиров это означает более высокое качество обслуживания, более современный подвижной состав и большую ответственность перевозчиков. Для государства — прозрачный и понятный рынок, позволяющий эффективнее планировать развитие транспортной системы. Для бизнеса — возможность оперативно открывать маршруты, отвечающие реальным потребностям людей, и планировать инвестиции в развитие перевозок.

Открытие новых маршрутов наглядно демонстрирует, как будет работать обновленная модель формирования маршрутной сети. В соответствии с действующим порядком открытие маршрута является первым этапом процедуры. Следующий шаг — проведение открытого электронного конкурса на право его обслуживания. Маршрут будет вынесен на конкурс в течение следующих 45 дней, а принять участие в нем смогут все перевозчики, соответствующие установленным требованиям.

Министерство призывает автомобильных перевозчиков пользоваться новым цифровым инструментом и присоединяться к развитию легального, безопасного и доступного автобусного сообщения в Украине.

Электронный кабинет открытия межобластных маршрутов является составной частью комплексной реформы автобусных перевозок. Её первый этап направлен на создание условий для полностью легальной работы перевозчиков: упрощение открытия маршрутов, введение прозрачных электронных конкурсов и цифровизацию разрешительных процедур.

Следующим этапом станет усиление контроля за деятельностью нелегальных перевозчиков. Сочетание цифровых сервисов и эффективного контроля должно создать равные правила игры для всех участников рынка и способствовать его дальнейшей легализации.

В течение следующего года Министерство также планирует оцифровать все автобусные маршруты. Будущий реестр позволит увидеть полную картину маршрутной сети, анализировать её эффективность и принимать решения относительно дальнейшего развития общественного транспорта. Конечная цель — обеспечить населённые пункты Украины регулярным, доступным и прогнозируемым транспортным сообщением.

Онлайн-кабинет для открытия межобластных маршрутов разработан «Укртрансбезопасностью» в сотрудничестве с Министерством развития общин и территорий Украины при поддержке Швейцарии в рамках Программы EGAP, реализуемой Фондом «Восточная Европа».

Об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

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