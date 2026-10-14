Украинская хореограф Илона Гвоздева 13 октября попала под российскую атаку дронов, когда ехала на работу в Киеве.

По её словам, беспилотник и средства его сбивания пролетали совсем рядом с автомобилем.

«Это мой второй день рождения. По дороге на работу я попала под яростный обстрел. В нашем районе сбивали «Шахед», и он летел настолько низко, да и вообще все, чем его сбивали, было так близко — прямо над лобовым стеклом моей машины», — рассказала танцовщица.

Гвоздева призналась, что после пережитого испытала сильную стрессовую реакцию: тело дрожало, а она едва могла им управлять.

«Перекресток, интенсивное движение, и мое тело замерло», — написала она.

Выйти из состояния шока ей помог муж, который поддержал её по телефону и отвлекал разговорами.

Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшие и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали беспилотником грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

Читай нас в