Илона Гвоздева попала под атаку дронов в Киеве
Украинская хореограф Илона Гвоздева 13 октября попала под российскую атаку дронов, когда ехала на работу в Киеве.
По её словам, беспилотник и средства его сбивания пролетали совсем рядом с автомобилем.
«Это мой второй день рождения. По дороге на работу я попала под яростный обстрел. В нашем районе сбивали «Шахед», и он летел настолько низко, да и вообще все, чем его сбивали, было так близко — прямо над лобовым стеклом моей машины», — рассказала танцовщица.
Гвоздева призналась, что после пережитого испытала сильную стрессовую реакцию: тело дрожало, а она едва могла им управлять.
«Перекресток, интенсивное движение, и мое тело замерло», — написала она.
Выйти из состояния шока ей помог муж, который поддержал её по телефону и отвлекал разговорами.
Ранее РФ нанесла удары КАБами по Харькову, есть погибшие и пострадавшие.
В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали беспилотником грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.
Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.