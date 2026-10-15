Михаил Данко почти 14 лет находился на пенсии, но с началом полномасштабного вторжения решил вернуться на службу. Он присоединился к Мукачевскому пограничному отряду, где стал фельдшером.

Ранее мужчина работал в детском отделении больницы в Мукачево, более 20 лет служил в органах внутренних дел, а также возглавлял сельский совет в Сасове на Закарпатье.

В 2023 году Михаил отправился на Донецкое направление. Он помогал раненым военным на эвакуационном пункте, оценивал их состояние и готовил к транспортировке в госпитали. Работа велась под угрозой обстрелов и атак дронов.

Между боевыми выездами пограничники проходили обучение по тактической медицине и саперному делу.

После войны Михаил мечтает отправиться с семьёй в путешествие и провести время вместе без тревог и спешки.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница

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