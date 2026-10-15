Из Германии экстрадировали жителя Житомира, подозреваемого в сбыте метадона в тюрьме

Из Германии в Украину экстрадировали 46-летнего жителя Житомира, который находился в международном розыске. Его подозревают в организации сбыта метадона среди осужденных в исправительном учреждении в Житомирской области.

По данным следствия, в 2017–2018 годах мужчина организовал незаконный оборот наркотиков в колонии и вовлек в схему другого осужденного. Метадон как минимум четыре раза обнаруживали и изымали в продуктах питания.

Подозреваемый скрывался за границей с 2018 года. 5 октября 2026 года его передали украинским правоохранителям.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере более 1,6 млн грн. Судебное разбирательство в отношении других фигурантов дела продолжается.

Источник: Житомирская областная прокуратура

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