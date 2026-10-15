В Тернополе столкнулись четыре автомобиля, виновного нашли

Полицейские выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием четырёх автомобилей, которое произошло в Тернополе. Водитель, из-за которого произошла авария, покинул место происшествия, однако сотрудники уголовного розыска Тернопольского районного управления полиции оперативно установили его местонахождение.

ДТП произошло в четверг, 15 октября, около 07:00 на улице Объездной в Тернополе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan X-Trail выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя транспортными средствами — Mercedes-Benz Sprinter и Citroën Jumper.

В результате столкновения микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter отбросило на полосу встречного движения, где он перевернулся на автомобиль Skoda Octavia.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажиры Mercedes-Benz Sprinter, а также водитель Skoda Octavia.

После ДТП водитель Nissan X-Trail покинул место происшествия. Оперативники Тернопольского районного управления полиции установили его местонахождение. Мужчине 41 год, он является жителем Киева.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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