Во Львове будет судим мужчина, ограбивший женщину в инвалидном кресле

Во Львове предстанет перед судом 30-летний житель Ужгорода, которого подозревают в ограблении женщины, передвигающейся на инвалидной коляске. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 7 августа около 16:00 на улице Городоцкой во Львове. Мужчина вырвал из рук 41-летней местной жительницы, имеющей инвалидность и передвигающейся на инвалидной коляске, мобильный телефон, после чего скрылся.

Правоохранители напоминают, что во время военного положения за грабеж, кражу, разбой, вымогательство и ряд других преступлений предусмотрены максимальные наказания.

К раскрытию преступления были привлечены оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других служб отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №2, а также сотрудники Управления криминального анализа полиции Львовской области и Управления патрульной полиции во Львовской области под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры.

В результате проведенных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника, 30-летнего жителя города Ужгород, и задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства у него изъяты.

Досудебное расследование в рамках уголовного производства, возбужденного по ч. 4 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины, завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение в суд.

За содеянное обвиняемому грозит наказание — лишение свободы на срок от семи до десяти лет. Об этом сообщает Полиция Львовской области.

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