В Закарпатье контрабандист хотел вывезти пятерых мужчин за 50 тысяч долларов

В поселке Вилок в Закарпатье правоохранители задержали 35-летнего местного жителя, которого подозревают в организации незаконной переправки мужчин через государственную границу.

Мужчину остановили в автомобиле Skoda вместе с пятью пассажирами, которые планировали попасть в страны ЕС вне пунктов пропуска, минуя контрольные посты.

За свои услуги организатор планировал получить по 10 тысяч долларов с каждого, в общей сложности — 50 тысяч долларов.

Ему было предъявлено подозрение по ст. 332 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители устанавливают других лиц, причастных к этой схеме.

Источник: Западное региональное управление Госпограничной службы Украины

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