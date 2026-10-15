Депутаты Верховной Рады требуют отменить новые правила бронирования работников

Члены парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки призвали Кабинет Министров отменить постановление от 13 октября, касающееся изменений в правилах бронирования работников.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, обнародовав заявление, представленное его коллегой по фракции Сергеем Рахманиным.

В документе депутаты требуют отменить решение правительства, отказаться от создания Координационного центра по вопросам организации резервирования, а также возобновить консультации с Верховной Радой и профильным комитетом.

Отдельно парламентарии настаивают на проведении дополнительных консультаций с представителями бизнеса и организаций, представляющих оборонно-промышленный комплекс, топливно-энергетический комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство и сферу связи.

Также депутаты призывают обеспечить максимально возможное сохранение рабочих мест в отраслях, критически важных для функционирования государства.

В заявлении отмечается, что создание Координационного центра вызывает сомнения с правовой точки зрения и может создать дополнительные коррупционные риски.

По словам Железняка, на момент публикации заявление подписали 46 народных депутатов. Он призвал других парламентариев присоединиться к инициативе.

Источник: Ярослав Железняк

Предложенные правительством изменения в правила бронирования военнообязанных и определения критически важных предприятий создают высокие риски потери квалифицированных специалистов, сокращения производства и невыполнения оборонных заказов в авиационной и аэрокосмической отраслях.

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