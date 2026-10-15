У Тернополі зіткнулися чотири автомобілі, винуватця знайшли

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Поліцейські з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю чотирьох автомобілів, яка сталася в Тернополі. Водій, через якого трапилася аварія, залишив місце події, однак співробітники карного розшуку Тернопільського районного управління поліції оперативно встановили його місцеперебування.

ДТП сталася в четвер, 15 жовтня, близько 07:00 на вулиці Об’їзній у Тернополі.

За попередніми даними, водій автомобіля Nissan X-Trail виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з двома транспортними засобами - Mercedes-Benz Sprinter і Citroën Jumper.

Внаслідок зіткнення мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter відкинуло на смугу зустрічного руху, де він перекинувся на автомобіль Skoda Octavia.

У результаті ДТП травми отримали водій і пасажири Mercedes-Benz Sprinter, а також водій Skoda Octavia.

Після дорожньо-транспортної пригоди водій Nissan X-Trail залишив місце події. Оперативники Тернопільського районного управління поліції встановили його місцеперебування. Чоловікові 41 рік, він є жителем Києва.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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