Доллар и евро дешевеют — какой курс валют установлен на 16 октября 2026 года

Украинский валютный рынок продолжает испытывать влияние военных рисков и сезонного роста спроса на доллары и евро. В то же время ситуация остается относительно стабильной, хотя курсы валют в банках и обменных пунктах продолжают меняться.

По данным Национального банка Украины, в пятницу, 16 октября 2026 года, официальный курс доллара составит 44,89 грн, что на 9 копеек меньше, чем накануне. Евро также подешевеет — до 50,31 грн, то есть на 4 копейки.

Каков официальный курс валюты в Украине

По обновленным данным Нацбанка, в пятницу, 16 октября, официальный курс валюты для украинцев будет следующим:

доллар США — 44,89 гривны (то есть на 9 копеек меньше, чем 15 октября);

евро — 50,31 гривны (то есть -4 копейки по сравнению с 15 октября).

Интересно, что действующий исторический максимум доллар установил 14 октября, подорожав до 45,08 гривны по официальному курсу. В свою очередь, евро достиг рекордных 52,25 гривны летом, 24 августа.

Сколько стоит валюта в банках

По состоянию на вечер 15 октября покупка доллара в банках обходится в среднем по 44,75 гривны (-4 копейки), а продажа — по 45,28 гривны (-4 копейки).

Покупка евро осуществляется по 50,13 гривны (без изменений), а продажа — по 50,81 гривны (-2 копейки).

Что с курсом на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке, как сообщает сайт «Минфин», в среднем обходится по 45,19 гривны (-1 копейка), а продажа — по 45,22 гривны (-7 копеек).

В свою очередь, покупка евро осуществляется по 50,65 гривны (-3 копейки), а продажа — по 50,86 гривны (-5 копеек).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, обменные пункты покупают доллары в среднем по 44,77 гривны (без изменений), а продают — по 45,38 гривны (+4 копейки).

Евро покупают по 50,48 гривны (-4 копейки), а продают — по 51,34 гривны (+1 копейка).

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