16 октября в Украине пройдут дожди, а в Карпатах возможен мокрый снег

В пятницу, 16 октября, в Украине прогнозируется облачная и дождливая погода. В Карпатах местами возможен мокрый снег, а на Левобережье ночью ожидаются значительные осадки.

По данным Укргидрометцентра, дожди охватят большинство областей. В то же время днем в большинстве южных регионов осадков не прогнозируется.

Температура воздуха ночью составит +3…+8 °C, на Левобережье — +7…+12 °C. Днем ожидается +8…+13 °C, а на востоке и юго-востоке — до +18 °C. В Карпатах ночью температура будет около 0 °C, днём — +1…+6 °C.

В Киеве в течение дня будет облачно и дождливо. Ночью прогнозируется +6…+8 °C, днем — +11…+13 °C. Ветер северный, 5–10 м/с.

Источник: Укргидрометцентр

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