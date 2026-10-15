Україну 16 жовтна накриють дощі, а у Карпатах можливий мокрий сніг

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У п’ятницю, 16 жовтня, в Україні прогнозують хмарну та дощову погоду. У Карпатах місцями можливий мокрий сніг, а на Лівобережжі вночі очікуються значні опади.

За даними Укргідрометцентру, дощі охоплять більшість областей. Водночас удень у більшості південних регіонів опадів не прогнозують.

Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °C, на Лівобережжі — +7…+12 °C. Удень очікується +8…+13 °C, а на сході та південному сході — до +18 °C. У Карпатах уночі температура буде близько 0 °C, удень — +1…+6 °C.

У Києві протягом дня буде хмарно та дощитиме. Вночі прогнозують +6…+8 °C, удень — +11…+13 °C. Вітер північний, 5–10 м/с.

Джерело: Укргідрометцентр

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