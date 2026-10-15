В Ровно после столкновения с Toyota сгорел автомобиль Peugeot

В Ровно произошло ДТП с участием автомобилей Peugeot и Toyota Corolla, в результате которого Peugeot полностью сгорел. По предварительным данным патрульных, водитель Peugeot при повороте налево с улицы Защитников Мариуполя на бульвар Богдана Хмельницкого не уступил дорогу встречному автомобилю Toyota, который двигался прямо.

Медики осмотрели обоих водителей. От медицинской помощи и госпитализации они отказались.

На водителя автомобиля Peugeot полицейские составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Напоминаем: при повороте налево водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо.

Несоблюдение правил дорожного движения, невнимательность и несвоевременная реакция на изменение дорожной обстановки могут привести к ДТП с серьезными последствиями.

Источник: Патрульная полиция Ровенской области

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