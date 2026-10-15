В Черкасской области мужчина хранил в школе гранатомет, тротил и боеприпасы

В Черкасской области 51-летнему мужчине было предъявлено подозрение в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Часть опасных предметов он перенес в помещение школы, остальные хранил в гараже по месту жительства.

По данным следствия, мужчина незаконно приобрел значительный арсенал оружия и взрывоопасных предметов. Среди них — ручной противотанковый гранатомет, два гранатометных выстрела, корпуса нескольких гранат, взрыватели различных типов, гранаты, около 1,2 килограмма тротила и патроны различных калибров.

Как установили правоохранители, часть приобретенных предметов мужчина перенес в помещение учебного заведения.

Во время осмотра комнаты ученических достижений правоохранители обнаружили и изъяли оружие и взрывоопасные предметы.

Остальную часть арсенала, по информации следствия, мужчина хранил в гараже по месту жительства.

В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли:

два автомата;

патроны;

тротиловые шашки;

воспламенители;

гранатометный выстрел;

артиллерийские снаряды;

мина;

гранаты.

Действия 51-летнего мужчины квалифицировали по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По ходатайству прокуроров подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование проводят следователи Золотоношского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

В настоящее время продолжается расследование обстоятельств незаконного приобретения и хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Об этом сообщили в Золотоношской окружной прокуратуре.

Ранее во Львове полицейские задержали 37-летнего мужчину, который во время бытового конфликта выстрелил в своего 38-летнего оппонента из устройства для отстрела резиновых пуль. Пострадавший получил травму левой голени. За содеянное задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

Читай нас в