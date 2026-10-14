Во Львовской области раскрыли подпольный цех по производству алкоголя

Во Львовской области предстанет перед судом 57-летний мужчина, который оборудовал в своей квартире подпольный цех по изготовлению и продаже фальсифицированного алкоголя под видом известных брендов.

По данным следствия, с июля прошлого года он закупал спирт, тару, поддельные этикетки и акцизные марки, а также готовую фальсификацию. Продукцию мужчина продавал за наличные.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 2100 литров спирта, 366 бутылок водки с поддельными акцизными марками и около 75 литров спиртосодержащих жидкостей для изготовления поддельного коньяка и виски. Также было обнаружено оборудование для производства контрафакта.

В июле этого года деятельность подпольного цеха была прекращена. Мужчине инкриминируют незаконное изготовление и сбыт алкогольных напитков.

Источник: Львовская областная прокуратура

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