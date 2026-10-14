На Львівщині викрили підпільний цех із виробництва алкоголю

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На Львівщині судитимуть 57-річного чоловіка, який облаштував у власному помешканні підпільний цех із виготовлення та продажу фальсифікованого алкоголю під виглядом відомих брендів.

За даними слідства, із липня минулого року він закуповував спирт, тару, підроблені етикетки й акцизні марки, а також готовий фальсифікат. Продукцію чоловік продавав за готівку.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2100 літрів спирту, 366 пляшок горілки з підробленими акцизними марками та близько 75 літрів спиртовмісних рідин для виготовлення фальшивих коньяку й віскі. Також знайшли обладнання для виробництва контрафакту.

У липні цього року діяльність підпільного цеху припинили. Чоловікові інкримінують незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв.

Джерело: Львівська обласна прокуратура

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