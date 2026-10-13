В Киеве суд обязал владельца помещений отреставрировать историческое здание на улице Саксаганского

Хозяйственный суд города Киева обязал частное общество провести ремонтно-реставрационные работы в здании по улице Саксаганского, 38, которое является объектом культурного наследия. Владелец части нежилых помещений не выполнил обязательств по договору об охране, который предусматривал проведение работ в течение 2023–2024 годов.

Здание расположено в Центральном историческом ареале Киева. Оно является редким образцом столичной застройки середины XIX века и оформлено в стиле историзма с чертами неоренессанса.

В то же время Киевская городская прокуратура обнаружила информацию о ненадлежащем содержании здания и угрозе его уничтожения в результате пожара.

Часть нежилых помещений в здании принадлежит коммерческой структуре. По условиям договора об охране владелец должен был провести ремонтно-реставрационные работы в 2023–2024 годах, однако своих обязательств не выполнил.

В связи с этим Киевская городская прокуратура подала иск, требуя обязать общество соблюсти условия договора об охране и привести помещения в надлежащее состояние.

Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск прокурора. Согласно решению, частное общество должно выполнить предусмотренные договором ремонтно-реставрационные работы.

В прокуратуре отметили, что после вступления решения в законную силу будут принимать меры для обеспечения его реального исполнения.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, которая обратилась в суд с соответствующим иском.

Ранее КГГА заказала реставрацию Дворца бракосочетаний за 279,58 млн грн по результатам тендера, проведенного 24 сентября. Соответствующая закупка была опубликована в системе «Прозорро», в рамках работ предусмотрены новые стеклянные витражи.

Киевская городская государственная администрация опровергла информацию о проведении полномасштабной реставрации Центрального дворца бракосочетаний стоимостью около 280 миллионов гривен, сообщив о выполнении лишь минимально необходимых работ по консервации здания.

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