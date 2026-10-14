Государственная таможенная служба Украины совместно с Бюро экономической безопасности и Национальной полицией раскрыла масштабную схему незаконной продажи транспортных средств, ввезенных под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины.

По данным следствия, автотранспорт ввозился на территорию Украины без уплаты таможенных пошлин через три подконтрольных благотворительных фонда. В таможенных декларациях указывалось, что автомобили предназначались для нужд военнослужащих на фронте. Однако вместо передачи ВСУ машины реализовывались за наличные в Киеве через популярные онлайн-платформы объявлений. В течение 2026 года фигуранты схемы успели продать 71 автомобиль.

Одного из злоумышленников задержали непосредственно во время попытки продажи очередного автомобиля. В ходе обысков по месту его жительства правоохранители изъяли еще два транспортных средства. Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование гуманитарной помощи с целью извлечения прибыли), досудебное расследование в настоящее время продолжается.

Источник: пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

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