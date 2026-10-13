«Энергоатом» заказал три автомобиля на сумму почти 9 млн грн

7 октября «Энергоатом» заключил договор с ООО «Нико Мегаполис» на закупку трёх легковых автомобилей стоимостью 8,93 млн грн. Компания стала победителем тендера.

Отмечается, что в этом году будет поставлен черный пассажирский минивэн Ford Transit Custom V710 Pack Tourneo A320 L2H1 (длинная база, низкая крыша) 170 в комплектации Active за 3,72 млн грн.

Автомобиль оснащён дизельным двигателем объёмом 2 л мощностью 170 к. с., автоматической коробкой передач, полным приводом и современными системами безопасности. Дополнительно предусмотрены спутниковая связь, зимние шины, тонировка и бронепленка. В автосалонах такие минивэны стоят 3,25–3,36 млн грн за штуку без дополнительного оборудования.

Также заказали два белых минивэна Ford Transit V363 Kombi 350 L3H2 Trend FWD по 2,61 млн грн за каждый. Они оснащены двухлитровым дизельным двигателем мощностью 150 к.с., автоматической коробкой передач, системами безопасности, климат-контролем, круиз-контролем, парктрониками и камерами. Дополнительно предусмотрена зимняя резина на дисках.

В автосалонах Kombi 350 L3H2 Trend FWD стоит 2,39 млн грн без дополнительного оборудования.

Журналисты отмечают, что срок оплаты составляет 45 дней. Гарантия будет действовать три года или 100 тыс. км пробега. Компания получила заказ без конкуренции, так как на открытые торги больше никто не пришел. Для участия требовалось представить выполненный договор, аналогичный по предмету закупки.

Учредителем киевской «Нико Мегаполис» является кипрская компания «Нико Холдинг Энд Инвестмент Лимитед», а конечным бенефициаром числится гражданин Соединенного Королевства Иван Николайчук. Всего с 2021 года фирма получила государственных подрядов на сумму 2,20 млрд грн.

Об этом сообщается со ссылкой на «Наши деньги».

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