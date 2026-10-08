В Хмельницкой области влюбленные официально стали супругами после 60 лет совместной жизни

В Шепетовском районе Хмельницкой области 84-летний мужчина и 81-летняя женщина официально зарегистрировали брак. Пара прожила вместе более 60 лет, прежде чем официально оформить свои отношения.

84-летний Борис Андрощук и 81-летняя Людмила Грищак из Ямпольской общины.

6 октября в местном ЦНАП пара официально зарегистрировала брак. Вместе они прожили 60 лет. Сейчас пара проживает в селе Миклаши.

«Шесть десятилетий совместной жизни стали свидетельством того, насколько крепкими могут быть чувства, когда рядом человек, с которым хочется делить радости и трудности, будни и праздники. И вот сегодня, после стольких лет вместе, Борис Кузьмич и Людмила Васильевна сделали еще один важный шаг — официально соединили свои судьбы», — говорится в публикации поселкового совета.

Об этом сообщают в Ямпольском поселковом совете.

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