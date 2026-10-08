На Хмельниччині закохані офіційно стали подружжям після 60 років разом

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На Шепетівщині Хмельницької області 84-річний чоловік та 81-річна жінка офіційно зареєстрували шлюб. Пара прожила разом понад 60 років, перш ніж офіційно оформити свої стосунки.

84-річний Борис Андрощук та 81-річна Людмила Грищак із Ямпільської громади.

6 жовтня у місцевому ЦНАПі пара офіційно зареєструвала шлюб. Разом вони прожили 60 років. Наразі пара мешкає у селі Миклаші.

«Шість десятиліть спільного життя стали свідченням того, наскільки міцними можуть бути почуття, коли поруч людина, з якою хочеться ділити радощі й труднощі, будні та свята. І ось сьогодні, після стількох років разом, Борис Кузьмович та Людмила Василівна зробили ще один важливий крок — офіційно поєднали свої долі», — йдеться у публікації селищної ради.

Про це повідомляють у Ямпільській селищній раді.

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