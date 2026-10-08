В Закарпатье начал работу новый автомобильный пункт пропуска через украинско-румынскую границу «Белая Церковь — Сигету-Мармацей». Он стал первым новым автомобильным переходом между Украиной и Румынией в Закарпатье за почти 20 лет.

По словам министра, новый переход станет третьим автомобильным пунктом пропуска между Закарпатьем и Румынией. Его открытие должно помочь перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на уже существующие переходы.

«Для региона это третий автомобильный пункт пропуска с Румынией. Дополнительный маршрут для людей и бизнеса, возможность перераспределить транспортные потоки и снизить нагрузку на действующие переходы», — отметил Николай Калашник.

Особое значение открытие перехода имеет для жителей Солотвинской общины, где расположена Белая Церковь.

В общине проживает большая община этнических румын, а у многих местных семей есть родственники по другую сторону украинско-румынской границы. Новый пункт пропуска должен сделать поездки к близким более удобными и быстрыми.

На первом этапе новый переход сможет обслуживать до 400 легковых автомобилей в сутки.

Для запуска пункта пропуска с украинской стороны построили подъездную дорогу и установили модульную инфраструктуру для пограничного и таможенного контроля.

В то же время румынские партнеры построили собственное здание пункта пропуска и новый мост через Тису.

Движение пока открыто на временной инфраструктуре, чтобы люди могли пользоваться новым переходом уже сейчас. Это первая очередь проекта.

Следующим этапом предусмотрено строительство полноценного комплекса для пропуска грузового и пассажирского транспорта.

После завершения всех запланированных работ пункт пропуска «Белая Церковь — Сигету-Мармацей» сможет дополнительно оформлять до 360 грузовых автомобилей и 50 автобусов в сутки.

Таким образом, новый переход должен стать важным дополнительным маршрутом между Украиной и Румынией, облегчить пересечение границы для местных жителей и бизнеса, а также частично разгрузить другие пункты пропуска в Закарпатье.

О запуске нового пункта пропуска сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник в Telegram.

Ранее Польша перевела шесть пунктов пропуска на границе с Украиной в режим повышенной готовности. На территории КПП появились военнослужащие, а также введены дополнительные меры безопасности, чтобы в случае угрозы быстрее эвакуировать людей.

Пункт пропуска «Паланка – Маяки – Удобное» на украинско-молдавской границе возобновил работу. Оформление граждан и транспортных средств осуществляется в штатном режиме.

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