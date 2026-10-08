На фоне бюджетного дефицита на телемарафон в октябре дополнительно выделили около ₴100 млн

В октябре на финансирование телемарафона «Единые новости» дополнительно было выделено около 100 млн грн. Речь идет о четырёх закупках, общая стоимость которых вместе с НДС составляет 100 026 511,32 грн.

ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины» 6 октября заключило три соглашения с телеканалами о создании контента для телемарафона «Единые новости UAразом».

Согласно предоставленной информации, стоимость этих трех соглашений составляет 75,02 млн грн, а производство контента рассчитано до конца 2026 года.

Еще один договор стоимостью 25 млн грн должен быть заключен в ближайшее время. Таким образом, общая сумма четырех закупок составляет более 100 млн грн.

С учетом расходов на телемарафон «FreeДом» производителям контента для обоих телемарафонов уже выплачено почти 3,45 млрд грн.

Стоит отметить, что за 3,5 млрд грн, в зависимости от характеристик и стоимости, можно приобрести примерно 150–200 тысяч FPV-дронов.

В то же время дополнительное финансирование телемарафона происходит на фоне других проблем с государственными расходами. В частности, среди них — задержки с возвратом НДС бизнесу, недостаточное финансирование строительства укрытий и дефицит средств в военном бюджете, в том числе на выплаты военнослужащим.

Об этом пишет «Наши Деньги».

На новые расходы уже отреагировал народный депутат Ярослав Железняк.

«Извините, других слов, приличных, нет — просто х***ня. Несмотря на то, что бизнесу не возвращают НДС, несмотря на то, что строительство укрытий не финансируется на 92%, несмотря на дыру в военном бюджете, в том числе на зарплаты военным.....

Власти сейчас выделяют на МАРАФОН ЕЩЕ около 100 млн грн!!!!! Четыре тендера на 4 закупки вместе с НДС: 100 026 511,32 грн.....

Не знаю, как реагировать. Просто параллельная реальность, в которой мы с этими негодяями вынуждены жить», — написал он в Telegram.

«На строительство укрытий денег нет? А на телемарафон есть. На строительство защитных сооружений в энергетике денег нет? А на телемарафон есть», — добавил он.

Ранее председатель парламентского Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин внес поправку в госбюджет, которая предусматривает перенаправление 500 млн грн из финансирования телемарафона «Единые новости» на восстановление СМИ, пострадавших в результате российских атак.

А в проекте Государственного бюджета Украины на 2027 год предусмотрено 4,8 млрд грн на финансирование телемарафона, государственного зарубежного вещания и Общественного вещателя. Соответствующие расходы заложены в законопроекте о госбюджете на 2027 год, представленном 15 сентября.

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